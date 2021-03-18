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Yaşlılara Saygı Haftası nedir? İşte Yaşlılara Saygı haftasına özel mesajlar

18.03.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Yaşlılara Saygı Haftası nedir? İşte Yaşlılara Saygı haftasına özel mesajlar

Korona virüsün en çok etkilediği kesimde bulunan 65 üstü yaş vatandaşlarımız, 2020 Mart ayından beri zor zamanlar geçiriyor. Yaşlılara Saygı Haftası, Mart ayı içerisinde ise yaşlı vatandaşlarımızı unutmamak ve onlara beslediğimiz saygıyı gösterdiğimiz bir hafta olarak kutlanıyor. Yaşlılara Saygı Haftası, her sene 18 – 24 Mart tarihleri arasında kutlanıyor.

Yaşlılara Saygı Haftası’nda yaşlı vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekiliyor. Gençlerin ise yaşlı insanlara saygı ve sevgi konusunda bilinçlenmeleri için 18 – 24 Mart arasında Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Yaşlı nüfusun sağlık problemleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılıyor.

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımladığı yazıda Yaşlılara Saygı Haftası; “Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta ve bu tarihlerde etkinlikler yapılmaktadır.

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Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.

Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir.

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir.” Cümleleri ile ifade edilmiştir.

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YAŞLILARA SAYGI HAFTASI MESAJLARI

  • Günler kısaldı... Kanlıca'nın ihtiyarları / Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. / Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa... / Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa... Yahya KEMAL
  • onlara ün mü gelir bazı bir ses mi duyarlar / yumuşak bir kedere ufalır bakışları / idam mahkûmlarıdır aslında ihtiyarlar / ölüme koşullanmış bütün davranışları / yorgun öksürükleri oturup kalkışları / yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar / her gece artık gitmek vaktidir sanırlar / geçmiş günlerinden bir destek aranırlar / uysal bir gülümseme tek sızlanışları / idam mahkûmlarıdır aslında ihtiyarlar / ölüme koşullanmış bütün davranışları Atilla İLHAN
  • İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar. Marie Ebner von Eschenbach
  • Yaşlılık kötü bir alışkanlıktır, çalışkan bir insan böyle bir huy edinmeye vakit bulamaz. André Maurois
  • Akıl yaşta değil baştadır; fakat aklı başa yaş getirir. Cenap Şahabettin

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