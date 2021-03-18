Yaşlılara Saygı Haftası nedir? İşte Yaşlılara Saygı haftasına özel mesajlar

Yaşlılara Saygı Haftası’nda yaşlı vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekiliyor. Gençlerin ise yaşlı insanlara saygı ve sevgi konusunda bilinçlenmeleri için 18 – 24 Mart arasında Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Yaşlı nüfusun sağlık problemleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılıyor.

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımladığı yazıda Yaşlılara Saygı Haftası; “Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta ve bu tarihlerde etkinlikler yapılmaktadır.

Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.