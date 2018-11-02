HABER

'Yaşlılara yol ver' dedi, çıkan tartışmada bıçaklandı... O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Mithat ABAKAN- Antalya-DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir banka şubesinde kapıdaki öncelik sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Mithat ABAKAN- Antalya-DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir banka şubesinde kapıdaki öncelik sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. Side turizm bölgesindeki bir banka şubesine 31 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında annesiyle gelen Alpaslan Engin Çakır, işlemlerini bitirip şubeden çıkan Hayri G. ile kapıda öncelik nedeniyle tartıştı. İddiaya göre; Alpaslan Engin Çakır, annesini göstererek, Yaşlılara yol ver diye Hayri G.'ye tepki gösterdi. Yine iddiaya göre Hayri G., Çakır'a küfür ederek dışarı çıktı. Küfürleri duyan Alpaslan Engin Çakır, sinirlenerek peşinden gittiği Hayri G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Hayri G., yanında taşıdığı bıçakla Alpaslan Engin Çakır'a saldırdı. Kalbinin üstünden aldığı tek bıçak darbesiyle yaralan Çakır kan içinde yere yığılırken, Hayri G., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alpaslan Engin Çakır, yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Hayri G.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. KAVGA ANI KAMERADA Diğer yandan Çakır'ın yaralandığı kavga anı bankanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şubeden çıkan Hayri G.'nin kapıda Alpaslan Engin Çakır ve annesiyle karşılaştığı, konuştukları görülüyor. Hayri G.'nin şubeden çıkmasının ardından annesinin engelleme çabasına rağmen Alpaslan Engin Çakır'ın koşarak gittiğinin yer aldığı görüntülerin devamında, ikilinin kavga ettiği görülüyor. Görüntülerde, Hayri G.'nin Alpaslan Engin Çakır'ı bıçakladığı, vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı da yer alıyor.

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesiBalıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi
Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

Lüks araçta akılalmaz düzenek!

Lüks araçta akılalmaz düzenek!

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

3 gündür kayıplar! Korkunç ihtimal! ' Tecavüz edilmesinden korkuyorum'

3 gündür kayıplar! Korkunç ihtimal! ' Tecavüz edilmesinden korkuyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.