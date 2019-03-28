Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, evde sağlık hizmetlerinin 500'ü aşkın mobil ekip ve 2 bin 500 çalışanla bir milyondan fazla kişiye dokunduğunu belirtti.

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet Standartları Geliştirme Çalıştayı"nda konuşan Koç, dünya nüfusunun giderek yaşlandığına dikkati çekerek "Bugün Japonya'da yüzde 30'a varan yaşlılık oranı var. 60-65 yaş üstü yaşlısına bakabilecek genci olmayan ülkeler var. Birçok ülke bu açıdan farklı çözüm arayışı içerisindeler. Bilişim ve teknolojik altyapısını değiştirerek yaşlılara yönelik bağımsız yaşlılık beceresini kazandırmak için programlar hazırlıyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşlı sayısının 8 milyon 700 bine ulaştığına ve bu sayısın giderek arttığına işaret eden Koç, "Yıllara baktığımızda hızla yaşlanıyoruz. Bu durum da tedbirlerimizi erkenden almamız gerektiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, yaşlı bakımı konusunda Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında başarılı bir modele sahip olduğunu, bakım ve rehabilitasyon birimleri, huzurevleri ve evde bakım modeli, belediyeler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki faaliyetleriyle yaşlı bakım faaliyetlerinin başarıyla yerine getirildiğini söyledi.