HABER

Yaşlılarda burun ameliyatı gerekli mi? Burun ameliyatı sonrası nasıl bir fark olacak?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Burun ameliyatı ve burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci ile pek çok kişinin korkulu rüyası olabiliyor. Estetik amaç güdülerek yapılan burun ameliyatları dışında zorunluluk dahilinde yapılanlar da mevcut. Bu sebeple yaşlılarda burun ameliyatı daha da önem taşıyor. Yıllar geçtikte nefes almakta zorlanan yaşlılar için burun ameliyatı kaçınılmaz olabiliyor. Peki tansiyon ve şekeri olan yaşlılarda burun ameliyatı yapılması sakıncalı mı? Yaşlılar burun ameliyatı olmadan hayatlarını sürdürebilir mi?

Yaşlılarda burun ameliyatı gerekli mi? Burun ameliyatı sonrası nasıl bir fark olacak?

Daha kaliteli bir uyku, daha rahat hareket imkanı, fiziksel aktivitelerde daha yüksek performans ve daha sağlıklı bir vücut için en temel kriter; yeterli oksijen alımıdır. Bunun yolu da fonksiyonel özelliklerini problemsiz şekilde yerine getirebilen bir burundan geçmektedir. Rahat nefes alamıyor ancak yaşınız dolayısıyla burun ameliyatı olmak için biraz geç kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak durum hiç de sandığınız gibi değil…

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi unvanına da sahip olan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

BURUN HER YAŞTA NEFES ALMALI

“Burun her yaşta nefes almalı” diye belirten Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Toplumda, ‘yaşlıların burun ameliyatı olması doğru değildir’ gibi bir algı mevcut ve bu çok yanlış bir düşüncedir. Ergenlik döneminde ya da büyüme çağında burun ameliyatı olmak ne kadar önemliyse, yaşlılık döneminde de nefes alamayan bir burnu sağlıklı hale getirmek ve oksijenden daha çok faydalanması için anatomisini düzeltmek o kadar önem taşımaktadır.” dedi.

DAHA YÜKSEK PERFORMANS İÇİN OPKSİJEN ŞART

‘Büyüme çağında yeterli seviyede oksijen alınmaması durumunda, büyüme ve uyku kalitesi olumsuz yönde etkilenecektir’ diyen Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Bir insan yaşlandığı zaman tahmin edersiniz ki sadece cildi, vücudu, kasları yaşlanmaz. Aynı zamanda kalp, akciğer, beyin ve sinir sistemi de yaşlanır. Performansı azalan organların, yetersiz oksijenle çalışmaları ise çok daha zordur. Rahat ve tam olarak nefes alabilen bir burun, diğer organları da oksijen bakımından güçlü bir şekilde destekleyecek ve tüm organlar çok daha konforlu bir şekilde görevlerini yerine getirebilecektir. Kısaca, yaşlı bir insanın iyi çalışan burnu sayesinde, kalbi de akciğerleri de beyni de çok daha iyi bir performans sağlayabilecektir. Bu da doğrudan kişinin yaşam kalitesini artırır.” şeklinde sözlerine devam etti.

SAĞLIKLI NEFES ALAMAMA AKCİĞERLERİ VE KALBİ YORUYOR

Bunun aksi durumunda ise, yani burnun temel görevini yerine getirmediği durumlarda, akciğerler ve kalbin gereğinden fazla çalıştığının ve yorulduğunun altını çizen KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bir hastanın yaşam boyu hep nefes problemi yaşadığını varsayalım. Yaşlanma sürecine kadar, yaşam kalitesinden taviz verse de bir şekilde görmezden gelmiş olabilir. Ancak ileri yaşlarda doğru nefes alamama ve organların gerektiği şekilde oksijenlenmemesi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Şöyle bir örnek verelim; bir insanın 100 birim oksijen almak yerine burnundaki eğrilikten dolayı 60 birim oksijen aldığını varsayalım. Bu, hayat boyunca her nefeste 40 birim oksijen zararıyla hayata devam ettiğimiz sonucunu ortaya çıkarır. Fakat insan vücudunun eksik 40 birim oksijenle yaşama şansı olmadığını biliyoruz. Bu durumda vücut bu performansı bir yerden artırmak zorunda kalır. Bunu da kalp ve akciğerler standart çalışma düzenlerinden daha fazla çalışarak yaparlar. Normalde çalışma düzenleri 100 ise bu sayıyı 140’a yükseltmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla bu organlara aşırı yüklenme olur. Bu durumda yapılması gereken şey de, bir burun ameliyatı ile akciğerlerdeki ve kalpteki aşırı yükü azaltmaktır.”

TANSİYON VE ŞEKER BURUN AMELİYATINA ENGEL MİDİR?

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu ileri yaşlarda sıkça görülen tansiyon ve şeker hastalığının ameliyata engel durumu hakkında da: “Tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı bulunan kişiler için burun ameliyatı olmanın herhangi bir sakıncası yoktur. İnsanlar 90 yaşında bile bypass ameliyatı olabiliyor. Bypass gibi 8 saat sürebilecek büyük ameliyatı kaldırabilen bir vücut, yaklaşık 40 dakika süren bir burun ameliyatını da rahatlıkla olabilir. Burada önemli olan hastanın genel sağlık durumu ve anestezi alıp almamasına engel olacak bir durumun olup olmadığının tespit edilmesidir.” şeklinde konuştu.


PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?
Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşlı burun Burun Ameliyatı Burun estetiği Estetik operasyon yaşlılarda burun ameliyatı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?

Estetik diş hekimliği nedir? Estetik diş hekimliği uygulamaları nelerdir?

Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?

Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?

Plastik cerrahi nedir? Plastik cerrahi estetik ameliyatlardan mı ibarettir?

Plastik cerrahi nedir? Plastik cerrahi estetik ameliyatlardan mı ibarettir?

Dikkat! Serinleyeyim derken sağlığınızdan olmayın

Dikkat! Serinleyeyim derken sağlığınızdan olmayın

Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

Yaz aylarında kuruyan cildi nasıl nemlendirmeli? Yaz aylarında cilt bakımı için ne yapmalı?

Yaz aylarında kuruyan cildi nasıl nemlendirmeli? Yaz aylarında cilt bakımı için ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.