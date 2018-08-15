Yaşlılarda burun ameliyatı gerekli mi? Burun ameliyatı sonrası nasıl bir fark olacak?

Daha kaliteli bir uyku, daha rahat hareket imkanı, fiziksel aktivitelerde daha yüksek performans ve daha sağlıklı bir vücut için en temel kriter; yeterli oksijen alımıdır. Bunun yolu da fonksiyonel özelliklerini problemsiz şekilde yerine getirebilen bir burundan geçmektedir. Rahat nefes alamıyor ancak yaşınız dolayısıyla burun ameliyatı olmak için biraz geç kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak durum hiç de sandığınız gibi değil…

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi unvanına da sahip olan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

BURUN HER YAŞTA NEFES ALMALI



“Burun her yaşta nefes almalı” diye belirten Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Toplumda, ‘yaşlıların burun ameliyatı olması doğru değildir’ gibi bir algı mevcut ve bu çok yanlış bir düşüncedir. Ergenlik döneminde ya da büyüme çağında burun ameliyatı olmak ne kadar önemliyse, yaşlılık döneminde de nefes alamayan bir burnu sağlıklı hale getirmek ve oksijenden daha çok faydalanması için anatomisini düzeltmek o kadar önem taşımaktadır.” dedi.