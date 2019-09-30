Yaşlıları aktif hayata hazırlayacak vizyon belgesi hazır

Şurada, sağlıklı yaşamı ve toplumsal hayata katılımı kapsayan aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostu kentler, yerel yönetimler, yaşlı hakları, yaşlılık ekonomisi başlıkları altında komisyon çalışmaları yapılarak, 1. Yaşlılık Şurası Sonuç Bildirisi ve Komisyon Raporları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ve 20 Şubat'ta gerçekleştirilen 1. Yaşlılık Şurası'nda 2019'u "Yaşlılar Yılı" ilan etmesiyle, yaşlılık ve yaşlılara yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1982′de ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, 1983'ten bu yana Türkiye'de de kutlanıyor.

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yaşlılara yönelik yeni hizmet ve destek modellerinin geliştirilmesine ilişkin vizyonu ortaya koyan "2023 Yaşlı Vizyon Belgesi"ne ilişkin çalışmaları tamamlandı.

Huzurevlerinden sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm vatandaşlar faydalanıyor. Ekonomik yoksunluğu olan yaşlılar da hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Yaşlıların günlük sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığı huzurevlerinde, gündüz bakım hizmeti de sunuluyor. Ayrıca bakım altında olan yaşlılara sosyal, psikolojik, hukuki destek hizmeti veriliyor.

Türkiye'deki huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ve yaşlı yaşam evlerinde yaşlılara yönelik hizmet veriliyor.

İlgili kurumların katkı ve görüşleriyle hazırlanan vizyon belgesinde ve bu çerçevede hazırlanacak Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi'nde belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin 2020-2023 arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Başlıklar arasında "Aktif Yaşlanma", "Bakım Ekonomisi", "Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi", "Yaşlılık Ekonomisi", "Yaşlı Hakları", "Yaşlı Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler" yer aldı.

Bakanlık tarafından, aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi hedefiyle "2023 Yaşlı Vizyon Belgesi" de hazırlandı.

2002'de 63 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 4 bin 952 yaşlıya hizmet verilirken, bugün Bakanlığa bağlı 15 bin 258 kapasiteli 152 huzurevinden 13 bin 883 kişi hizmet alıyor.

Ülke genelinde belediyeler, dernek ve vakıflar ile diğer sektörler tarafından hizmet veren 18 bin 541 kapasiteli 254 huzurevinden 12 bin 370 yaşlı faydalanıyor.

Türkiye'de 33 bin 799 kapasiteli 406 kuruluşta, 26 bin 253 yaşlı hizmetlerden yararlanıyor.

Yaşlıların ve yakınlarının desteklenmesi amacıyla gündüzleri hizmet alabilecekleri gündüz bakım merkezleri yaygınlaştırılıyor. Yaşlılara yönelik, Bakanlığa bağlı 17 ilde 27 gündüz hizmet sunan kuruluşta 237 yaşlıya aktif hizmet veriliyor. Bu sene sonuna kadar gündüz bakım merkezlerinin bütün illere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ailesiyle birlikte desteklenmesinin mümkün olamadığı durumlarda yaşlıların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ihtiyaç duydukları bakımın sağlanması için yaşlı yaşam evleri modeli geliştirildi.

Bir dairede 4 ila 5 kişinin beraber yaşadığı yaşlı yaşam evi modelinde, her yaşlının kendine ait bir odası bulunuyor. 2012'de pilot olarak başlatılan yaşlı yaşam evleri uygulamasının Türkiye genelindeki sayısı 32'ye, bakılan yaşlı sayısı ise 129'a ulaştı.