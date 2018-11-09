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Yaşlıları dolandıran cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 22:27 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, bel ağrısı şikayeti ile hastaneye  başvuran yaşlıları kandırıp, 'Beline krem süreceğim' diyerek otele götüren ve daha sonra paralarını çalan cezaevi firarisi Halil İbrahim Aydınlı (49), güven timleri tarafından yapılan kimlik  kontrolünde yakalandı.

Yaşlıları dolandıran cezaevi firarisi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, bel ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran yaşlıları kandırıp, 'Beline krem süreceğim' diyerek otele götüren ve daha sonra paralarını çalan cezaevi firarisi Halil İbrahim Aydınlı (49), güven timleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan Aydınlı, tutuklandı.
Efeler ilçesinde gerçekleşen ilk olay geçen 13 Eylül’de Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Durmuş E. (83), şiddetli bel ağrısı nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldi. Bu sırada hastanede bekleyen Halil İbrahim Aydınlı yaşlı adama yaklaşarak bel ağrısı için kendisinde krem olduğunu ve yardımcı olabileceğini söyleyerek odasına kadar çıktı. Yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından yaralanan hırsız 2 bin 500 TL’yi alarak gitti. İkinci olay ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 23 Eylül’de meydana geldi. Ziya K. de (75) yine bel ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Halil İbrahim Aydınlı, burada yaşlı adam Ziya K.'nin yanına yaklaşarak muhabbet kurdu. Daha sonra kendisinde çok iyi bir krem olduğunu ve bel ağrısına iyi geldiğini söyleyen Halil İbrahim Aydınlı, yaşlı adamı ilçe merkezindeki bir otele götürdü. Ziya K. ceketini ve gömleğini çıkarıp yatağa uzanırken, Halil İbrahim Aydınlı ceketi alarak otelden kaçtı. Ceketin cebinde toplam değeri 2 bin TL ve bir çeyrek altın ile cep telefonu olduğu öğrenildi. İki yaşlı adamda yakınlarının yardımıyla polise şikayette bulunarak şüphelinin eşkalini verdi.
CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı Güven Timleri, yaptıkları çalışma esnasında yolda kimlik kontrolü sırasında Halil İbrahim Aydınlı’yı durdurarak kimlik sordu. Üstünden kimlik çıkmayan Halil İbrahim Aydınlı’nın kuzeninin kimlik bilgilerini vererek kurtulmaya çalıştığı ancak yalanın kısa sürede açığa çıktığı öğrenildi. Yapılan parmak izi kontrolüyle kimliği ortaya çıkan Halil İbrahim Aydınlı’nın hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 10 ayrı suç dosyasında arandığı ve aynı zamanda 3 ay önce Denizli Cezaevin'den firar ettiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından dolandırdığı yaşlı adamlar tarafından da teşhis edilen Halil İbrahim Aydınlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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