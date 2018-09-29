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Yaşlıları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 19:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D.

Yaşlıları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D. (34), polis tarafından yakalandı. İ.D., yapılan sorgulamasının ardından 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
Geçen 19-24 Eylül tarihleri arasında Şeker Mahallesi'nde M.A. (93), Emek Mahallesi'nde G.A. (83), Esentepe Mahallesi'nde M.Y. (81) ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan A.Y. (72), evlerine gelip kendilerine "Çocuğunuz, torununuz kaza yaptı. Beni hastaneden gönderdiler. Paraya ihtiyaç var" diyen bir kişi tarafından dolandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları araştırmada, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan İ.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. yapılan sorgulamasının ardından, 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Yaşlıları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adliyedeYaşlıları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adliyede

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