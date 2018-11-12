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Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 19:08 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kişilere isimlerinin terör soruşturmasına karıştıklarını söyleyerek, evlerinde arama yapıp, değerli para ve ziynet eşyalarını çalan 7 kişilik şebeke, jandarma tarafından yakalandı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kişilere isimlerinin terör soruşturmasına karıştıklarını söyleyerek, evlerinde arama yapıp, değerli para ve ziynet eşyalarını çalan 7 kişilik şebeke, jandarma tarafından yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı da tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 ayda Güney, Buldan, Sarayköy, Acıpayam ve Honaz ilçelerinde yaşlı vatandaşların dolandırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. İddiaya göre 5 ayrı ilçede özellikle seçtikleri yaşlı kişilerin telefon numaralarını arayan zanlılar, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttı. Vatandaşlara, isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini, eve gelecek olan polislerin arama yapacağını söyledi. Telefon konuşmalarının ardından yaşlıların evine giden ve kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, evlerde arama yaptıkları sırada buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldı. Zanlıları yakalamak için operasyon başlatan jandarma ekipleri, 7 kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonla zanlılar yakalandı. 5 yaşlı vatandaşı yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı belirtilen 7 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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