HABER

Yaşlıları sahte senetle icraya veren çeteye operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gayrimenkul sahibi ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişiler hakkında sahte senetlerle icra takibi başlatan 7 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Yaşlıları sahte senetle icraya veren çeteye operasyon

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gayrimenkul sahibi ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişiler hakkında sahte senetlerle icra takibi başlatan 7 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gayrimenkul sahibi ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişileri belirleyerek, sahte senetlerle icraya veren kişileri takibe aldı. İcra takibi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonla 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlaması ile Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Yaşlıları sahte senetle icraya veren çeteye operasyonYaşlıları sahte senetle icraya veren çeteye operasyonYaşlıları sahte senetle icraya veren çeteye operasyon

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastıDicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyonİstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

Manzara keyfi çok kötü bitti

Manzara keyfi çok kötü bitti

Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Şehir manzarasını izlerken, otomobille uçuruma yuvarlandılar

Manzarayı izlerken uçuruma yuvarlandılar!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.