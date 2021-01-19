Yaşlıları sevindiren haber! Huzurevlerinde aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek müjdesi

Sağlık çalışanlarına koronavirüse karşı yapılan ilk doz aşının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevlerinde kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandı. Ankara’da 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 245 yaşlı ve 170 personelin aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

'87 BİN SAKİNİMİZ AŞILANACAK'

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç, Türkiye'deki özel, resmi huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin tümünde aşılama işlemlerinin başladığını söyledi. Koç, aşıların oluşturulan aşı ünitelerinde, revirlerde sağlık gözetimi altında yapıldığını, aşı uygulamasından sonra yaşlılar ve engellileri revirde gözlem altına tutulduğunu kaydetti. Koç, aşıyla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini, tüm kuruluşlarda etkin tedbirlerin alındığını belirterek, "Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak. Biz tüm sakinlerimizi ve hizmet eden sağlıkçı ve diğer personelimizin tümünü aşılayacağız. Çünkü biz 14 günlük vardiyalarla çalışıyoruz. Mart ayından bugüne kadar bütün personelimiz vardiya sistemiyle çalışmaktaydı" dedi.