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Yaşlıları yardım bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, para çekmek isteyen yaşlıları yardım etme bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Yaşlıları yardım bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, para çekmek isteyen yaşlıları yardım etme bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde banka ATM'leri önünde maaş çekmek isteyen yaşlı ve emeklilerin yardım etme bahanesiyle dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polislerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, 2 şüphelinin yardım bahanesiyle kartlarını alıp, parasını çektikleri kişilere maaşlarının yatmadığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada şüphelilerin H.K. ve M.H. olduğu anlaşıldı. Aynı yöntemde 4 kişinin 4 bin 680 lirasını çaldıkları belirlenen şüpheliler, polislerin evlerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yaşlıları yardım bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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