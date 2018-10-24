"Yaşlılarımız için kalabilecekleri ev ortamları oluşturuyoruz"

"Kadın ve gençlerimize karşı görevlerimiz var. Özellikle de bugünleri borçlu olduğumuz, çalışarak üreterek, ülkemizi yarınlara taşıyan değerli büyüklerimize, sizlere karşı yerine getirmemiz gereken görevlerimiz var. Bugün nöbet sırası bizde. Sizlerin sağlık ve huzur içinde mutlu bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Hayırlı bir evlat olmak, dualarınızı almak için buradayız. Sofradaki bereket, toplumdaki huzur kaynağımız olun diye buradayız. Tecrübe ve birikimlerinizle geçmişten geleceğe köprüler kurarak genç nesillere örnek oluyorsunuz. Burada kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirerek çocuk ve gençlerimize yol gösteriyorsunuz. Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek az."

Millete karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

Zile Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, il il dolaşarak milletle bütünleşerek hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Daha sonra Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir tekstil fabrikasını gezen Selçuk, burada dikiş makinesinde kot pantolon dikişi yaptı. İşçilerle yemek yiyen Selçuk, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

TOKAT (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı yaşam evleri projesi yürüttüklerini belirterek, "Yaşlılarımızın apartman dairelerinde değil 3-5 kişi ve eşleriyle kalabilecekleri ev ortamları oluşturuyoruz." dedi.

Bakanlığın sloganının "Biz büyük bir aileyiz" olduğunu anımsatan Selçuk, "Sizleri hiçbir zaman kendi ailelerimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. En büyük arzumuz, tüm çabamız, sosyal ve ekonomik anlamda hiçbir sıkıntı çekmeden aile sıcaklığıyla huzurevlerimizde mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak. Bu anlamda tüm hizmetlerimizi profesyonel ekiplerimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, huzurevleriyle ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Bakanlık olarak yaşlılara yönelik yatılı kurum hizmetlerini huzurevlerinin yanı sıra huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla gerçekleştirdiklerini belirten Selçuk, şunları dile getirdi:

"Yaşlılarımızın taleplerini karşılamak için ihtiyaç durumuna göre illerimizde yeni huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmaya devam ediyoruz. Huzurevlerinde ihtisaslaşmaya giderek büyüklerimizin sadece barım ve bakım değil aynı zamanda tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirmelerini önemsiyoruz. Bakanlığı bağlı 14 bin 932 kapasiteli 146 huzurevi var. Aynı zamanda Türkiye genelinde hizmet veren 10 bin 847 kapasiteli 190 özel huzurevi mevcut."