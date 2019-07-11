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"Yaşlılarımıza, çalışırken verilen maaşın aynısının verilmesi gerekir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "Yaşlılarımız emekli olurken yüzde 60 oranında gelir kaybı yaşıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yaşlılarımıza, çalışırken verilen maaşın aynısının verilmesi gerekir"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Yaşlılarımız emekli olurken yüzde 60 oranında gelir kaybı yaşıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yaşlılarımıza, çalışırken verilen maaşın aynısının verilmesi gerekir" dedi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında yaşlıların sorunlarına değindi. 11 Temmuz'un Dünya Nüfus Günü olduğunu anımsatan Aycan, 65 ve üstü yaşın yaşlı nüfus olarak kabul edildiğini anımsattı.

Dünyada yaşlı nüfusun her geçen gün arttığını, Avrupa ülkeleri, Japonya gibi ülkelerde yaşlı nüfusun yüzde 20'nin üstünde olduğunu kaydetti.

Aycan, Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 8,8 olduğunu, 2023 yılında bu rakamın yüzde 10,2'ye çıkacağını söyledi.

Toplumdaki yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak sorunların da arttığına işaret eden Aycan, yaşlı nüfusun beslenme, barınma, yaşlılığa uyum sağlama ve Alzheimer hastalığı gibi sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

Yaşlıların ekonomik sorunlarına işaret eden Aycan, "En önemli sorunlarından biri de düşük gelir. Bununla birlikte hayat standardının düşmesi. Yaşlılarımız emekli olurken yüzde 60 oranında gelir kaybı yaşıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yaşlılarımıza, çalışırken verilen maaşın aynısının verilmesi gerekir. Ayrıca hiçbir geliri olmayan yaşlılarımız var. Devlet bunlara bir maaş veriyor ama bu rakam düşük. Bu aylığın da yükselmesi lazım. Gelir sıkıntısı yaşayan yaşlılar çalışmak zorunda kalıyorlar. Hatta çoğu zaman da emekli aylıkları kesilmesin diye gayri resmi çalışıyorlar. Yaşlılarımızın ekonomik sorunlarının çözülmesi için maaşlarının yükseltilmesi gerekir." diye konuştu.

Aycan, yaşlılardan sağlık harcamaları nedeniyle katkı payı alındığını, bunun zaten düşük olan emekli aylıklarının daha da düşmesine neden olduğunu, bu nedenle katkı payı kesilmesi uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Sefer Aycan, dünyada huzurevi konseptinin yeni bir bakış açısıyla evde bakım anlayışına dönüştüğünü, Türkiye'nin de bu bakış açısıyla ilgili bakanlıkların ortak politikasıyla yaşlıların kendi sosyal çevresinde kalmasını sağlayacak şekilde hizmet vermesi gerektiğini kaydetti. Aycan, özel huzurevlerinin ücretlerinin çok yüksek olduğunu, bu konuda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan

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