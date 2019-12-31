Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu

Bir yabancının özellikle internette güvenilir olduğunu asla varsaymayın. Gerçekten de, her zaman beklenmeyen mesajın bir dolandırma girişimi olabileceğini göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. Buna ek olarak, mesaj tanıdığınız birinden geliyor (veya geliyor gibi görünüyor) olsa bile dikkatli olmalısınız. Bu, e-posta, anlık mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya yoluyla iletilen mesajlar için de geçerlidir. Mesaj veya gönderen hakkında alışılmadık şeylere dikkat edin; arkadaşınızın internet hesabını çalan kötü niyetli bir kişi olabilir. TIKLAMAYIN ÖZELLİKLE DE EKLERİ



En yaygın online dolandırıcılıktan biri olan kimlik avı sadırısı genellikle, sizi kredi kartı veya oturum açma bilgileri gibi hassas verilerinizi vermeye ikna etmeye çalışan bir e-posta veya sosyal medya mesajıyla başlar. Birçok dolandırcı, web sitelerini ve Facebook sayfalarını kampanyaların tuzağı olarak kullanır. Ne kadar resmi görünürse görünsün, birdenbire ulaşan herhangi bir materyalin gerçek olduğunu asla otomatik olarak varsaymamalısınız. Sonuç olarak, mesaj bilinen, güvenilir bir kaynaktan gelse bile hassas bilgilerinizi isteyen bağlantıları veya e-postalardaki ekleri açmayın.

BEDAVA ŞEYLERE 'HAYIR' DEYİN



Dolandırıcılar, girmediğiniz bir piyango veya çekilişte kazandığınız ödül için sizi tebrik etmek için bir e-posta gönderebilir. Bununla birlikte, ödülünüzün teslim edilmesi için kişisel bilgilerinizi isteyecek ve/veya bir çeşit avans ücreti için önceden ödeme talep edeceklerdir. Tipik olarak, resmi ileti aciliyet duygusu aşılayacaktır. Sizden derhal yanıt vermenizi isteyeceklerdir. Unutmayın ki, meşru piyangolar asla kazananların ödülleri alması için ücret istemezler. YABANCILARA ASLA PARA GÖNDERMEYİN



Kurbanın sahte bir hayrana para veya kişisel bilgi göndermesi için kandırıldığı güven ve romantizm dolandırıcılığı, 2018 yılında her yaştan insanı hedefleyen en masraflı ikinci online dolandırıcılık türü olarak öne çıkıyor. 362 milyon dolar değerinde toplam kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Romantizm dolandırıcılığı yıllardır yaşlıları hedef alan en yaygın dolandırıcılık listesinde en üst sıralardaydı. Yalnızlık, birçok yaşlının doğal olarak karşılaştığı en sık sorunlardan biri. Benzer bir dolandırıcılık türü de özellikle Türkiye’de yaygın. Telefonlar üzerinden ‘savcıyım, polisim, cihazınız kriminal olaylarla kullanılmış’ gibi ifadelerle kişiler aldatılmaya ve para göndermeleri veya getirmeleri için ikna edilmeye çalışılıyor. Bilmediğiniz kişilere para göndermeyin. Kafanız karışırsa, bir arkadaşınızdan, çocuğunuzdan veya hatta torununuzdan yardım istemekten çekinmeyin.