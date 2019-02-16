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Yaşlıların gönüllerine "refakat" ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Gönüllere Refakat Ediyoruz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında yaklaşık 200 yaşlıya, ev temizliği, kişisel bakım, market alışverişi, doktor kontrolü ve resmi kurumlardaki işlemlerinde yardımcı oluyor - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse: - "Resmi işlemlerin, bizim tarafımızdan yapılması yaşlılarımızda güven duygusunu yükseltiyor ve dolandırıcılara karşı onları korumuş oluyoruz" - 80 yaşındaki Sıdıka Uygun: - "Yaşlılık çok zor. Eskiden etraftaki insanlardan yardım istiyordum. Benim evlatlarım gibi oldular. Hepsi yardımcı oluyorlar"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Gönüllere Refakat Ediyoruz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, ev temizliği, kişisel bakım, market alışverişi, doktor kontrolü ve resmi kurumlardaki işlemlerinde yardım ettiği yaklaşık 200 yaşlının hayatına dokunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde 7 ay önce hayata geçirilen "Geniş Ailem" Projesi sayesinde, yalnız yaşayan yaşlılara temizlik, alışveriş, yemek, banyo ve doktor kontrolleri gibi günlük işlerinde destek veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geniş Ailem" Projesi'nin Kocaeli sınırları içerisinde yalnız yaşayan 60 yaş ve üzerinde, bakacak kimsesi olmayan insanlara yönelik bir hizmet olduğunu belirtti.

- "Gönül yolculuğunda yalnız kalan kişilerin gönüllerine refakat ediyoruz"

Projenin 12 ilçeyi kapsadığını vurgulayan Köse, şunları söyledi:

"Bu proje kapsamında sağlık hizmetleri ve sosyal destek hizmetleri veriyoruz. Sağlık destek hizmetlerinde, kişilerin sağlık raporu almaları, hastane randevu alınmasında, ilaç hatırlatma, eczanelerden ilaçlarının alınması, hastaneye sevk konusunda destek oluyoruz. Sosyal destek kapsamında faturalarının ödenmesi, valilik, belediye gibi resmi makamlardaki işlerinde yardımcı oluyoruz. Evlerinin temizliği, kişisel temizlik, sıcak yeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Gönül yolculuğunda yalnız kalan kişilerin gönüllerine refakat ediyoruz. Zamanla arkadaşlarımız bu yaşlılarımızın çocukları, torunları oluyor. Geniş bir aile olduk diyebilirim. Sosyal destek kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi de market alışverişi. Bizim amacımız yaşadığı ortam eğer uygunsa kişilerin evlerinde kalmasını sağlamak. Eğer sıcak yemek ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorsa sıcak yemeklerini günlük getiriyoruz. Eğer yemeğini yapabilecek durumdaysa market alışverişlerinde kendisine refakat ediyoruz."

- "Yaşlılık çok zor"

Köse, yaşlıların art niyetli insanlar tarafından dolandırılabildiğine işaret ederek, "Resmi işlemlerin, bizim tarafımızdan yapılması yaşlılarımız da güven duygusunu yükseltiyor ve dolandırıcılara karşı onları korumuş oluyoruz. 12 ilçemizde de bu hizmeti sürdürüyoruz. Biz sürekli kendilerini takip ediyoruz. İletişim bilgilerimiz karşılıklı olarak birbirimizde var. İhtiyaç anında bizlere ulaşıyorlar. Yaklaşık 200 yaşlıya hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

Karamürsel ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sıdıka Uygun da belediye ekipleriyle market alışverişi yaptığını vurguladı.

Yaşlılara yönelik güzel projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Uygun, "Projeden çok memnunum. Evde temizliğimi yapıyorlar, kişisel ihtiyaçlarımı gideriyorlar, hastanede yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun belediyeden bana yardımcı oluyorlar. Yaşlılık çok zor. Eskiden etraftaki insanlardan yardım istiyordum. Benim evlatlarım gibi oldular hepsi." dedi.

Uygun, birçok sağlık sorunu olduğunu belirterek, dışarıya tekerlekli sandalye yardımıyla çıkabildiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlı

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