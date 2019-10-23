Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evleri uzman gerontologların incelemesinin ardından yaşam şartlarını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yeni çalışması ile özellikle yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların evde karşılaşabileceği tehlikeli unsurlar uzman gerontologlar öncülüğünde belirlenerek gerekli önlemler alınıyor. Bu kapsamda ilk olarak Kemer’in Göynük ve Çamyuva mahallelerinde çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki yaşlı vatandaşın evinde tadilat ve onarım gerçekleştirdi. Detaylı temizlikleri de yapılan evlerde elektrik kaçağı, su kaçağı, kaygan zemin tehlikesine yönelik tedbirler de alındı.

Yaşlılar hayatı kolaylaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlıların yaşam şartlarını ve can güvenliklerini korumak için bu çalışmaya başladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: “ Yaşlığın ilerlemesiyle birlikte özellikle bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızı bir takım tehlikeler beklemektedir. Yaşadıkları ortamlarda bulunan ve farkında olmadıkları bu tehlikeli unsurları ortadan kaldırmak, evlerinde gerekli temizlik ve onarımları yapmak için yaşlı vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz. Biyopsikososyal özellikleri ve yaşam öykülerini öğrendiğimiz yaşlılarımıza özel, bağımsızlıklarını arttıracak tedbirleri almayı amaçlıyoruz.”