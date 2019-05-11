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Yaşlıların kabusu olan dolandırıcı çetesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, birçok kişiyi telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Eskişehir’de, birçok kişiyi telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Polis ekipleri, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, zanlıları takip ediyoruz" diyerek çok sayıda yaşlıyı dolandırdığı öne sürülen Hasan Ö., Mehmet E. ve Abdülkadir M.’yi, kent merkezinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, ev ve üst aramalarında tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan emniyetteki işlemleri sonrasında Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden Abdülkadir M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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