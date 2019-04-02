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Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde ‘Sonbaharı Beklerken İlkbahara Kavuştum’ projesi kapsamında yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar için kurulan sosyal tesis, vatandaşların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirme imkanı sağlıyor.Çayıralan Belediyesi, Kaymakamlık ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yaşlılar için ilçe merkezine yaptırılan sosyal tesiste, ileri yaştaki vatandaşlar günlerini dolu dolu geçiriyor.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde ‘Sonbaharı Beklerken İlkbahara Kavuştum’ projesi kapsamında yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar için kurulan sosyal tesis, vatandaşların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirme imkanı sağlıyor.
Çayıralan Belediyesi, Kaymakamlık ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yaşlılar için ilçe merkezine yaptırılan sosyal tesiste, ileri yaştaki vatandaşlar günlerini dolu dolu geçiriyor. Belediyeye ait araçlarla sabah saatlerinde evlerinden alınarak sosyal tesise getirilen yaşlıların burada vakit geçirmeleri sağlanıyor. Evde gündelik hayat koşuşturmaları içinde kaybolmak yerine kendileri için yapılan sosyal tesiste ilçe halkıyla bir araya gelen yaşlılar, birçok aktivitede bulunup zamanlarını geçiriyorlar. Yaşlılar için yapılan bu tesiste ilçe halkı, dinlenme ve televizyon odalarından eğitim ve spor odalarına hamamdan yürüyüş bahçesine kadar birçok imkandan yararlanabiliyorlar. Yaşlılar sosyal tesiste hem dinleniyorlar hem spor yapıyorlar hem de birer bardak çay eşliğinde dostane sohbetler ederek günlerini sıkılmadan geçiriyor. Ayrıca tesis yetkilileri tarafından vatandaşlara yemek ikramı da yapılıyor.
Sosyal tesise gelerek zaman geçiren Nermin Kabukçu yaptığı açıklamada “Burası çok güzel, harika. Çayıralan için çok güzel oldu, çok teşekkür ederim. Burada çok rahatız çorbamızı içtik, çayımızı içtik, burada yaşayan bayarlar buraya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Çok mutluyuz” derken Şerife Üçok ise “Buraya oturmaya geldik, sohbet ediyoruz, arkadaşlarla geldik. Çorbamızı çayımızı içip oturuyoruz. Evde yalnız sıkılıyorduk burası bizim için iyi oldu, burada hiç sıkılmıyoruz. Dinleniyoruz” şeklinde konuştu.
Evde canı sıkıldığı için sosyal tesise geldiğini söyleyen Şerife Çakıraslan da “Burada sohbet ediyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Yaşlılar için burası çok iyi oldu. Hükümetimize Allah çok versin. Evde sıkılıyorduk burada rahatız, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Çayımız, çorbamız var hayatımızdan memnunuz” ifadelerine değindi.
Muhittin Berk isimli vatandaş ise “Çayıralan için bulunmadık bir hizmet. Burada yapılan hizmetler bize yapılıyor. Burayı çok beğendik, dinleniyoruz. Burada çayımız, çorbamız burada var. Çok rahatız çok memnunuz” dedi.

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar

Yaşlılık döneminde ‘İlkbaharı’ yaşıyorlar
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