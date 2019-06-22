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Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta 10 yılda yaşlılık maaşlarından arttırdığı para ile biriktirdiği 23 bin lirası çalınan 78 yaşındaki yaşlı kadın göz yaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Huzur Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Gazal Gezici, polisi arayarak soyulduğu ihbarında bulundu.

Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar

Sivas’ta 10 yılda yaşlılık maaşlarından arttırdığı para ile biriktirdiği 23 bin lirası çalınan 78 yaşındaki yaşlı kadın göz yaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Huzur Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Gazal Gezici, polisi arayarak soyulduğu ihbarında bulundu. Yaşlı kadın, devletten aldığı aylık 600 lira yaşlılık maaşı ve Sivas Belediyesine bağlı Hayat Ağacı Derneği’nden aldığı yardımlarla geçindiğini belirterek son 10 yılda parasından arttırarak biriktirdiği 23 bin lirasının çalındığını söyledi. Gezici, eve döndüğünde evinin penceresinin açık olduğunu ve biriktirdiği parasını yerinde bulamadığını anlatarak gözyaşlarına boğuldu.

Gezici yaptığı açıklamada, “10 senedir biriktirmiştim, birer birer milyon. Evde tek başıma yaşıyorum. Yapanı Rabbime havale ediyorum. Dışarı çıkmıştım. Eve döndüğümde kapıyı açtım, pencere açıktı. İçeri baktığımda dağınıktı içerisi, Rabbim kim buraları böyle yaptı, dedim. 23 bin TL biriktirmiştim. Yemin ederim 10’ar 5’er toplamışım. 10 senedir topluyordum.” dedi.

Polis ekipleri hırsızların bulunabilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar

Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar

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