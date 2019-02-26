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Yaşlılıkta kaliteli yaşamın sırrı hareket

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

18-24 Şubat yaşlılar haftası nedeniyle bağımlılıklardan uzak hareketli ve sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacıyla Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Yaşlılıkta kaliteli yaşamın sırrı hareket

18-24 Şubat yaşlılar haftası nedeniyle bağımlılıklardan uzak hareketli ve sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacıyla Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, yaşlılıkta fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verdi. Dinç, “Hareketli bir hayat tarzı olan 65 yaş üzerindeki kişilerin ölüm riski evde oturarak hareketsiz kalan kişilere göre daha az olduğu görülmüştür” dedi.
Yaşlılıkta tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalinin ciddi oranda artması, sinir kas sisteminin zayıflaması yürüyüş stilinde bozukluklara yol açabiliyor. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan fonksiyonel kayıplar, yaşam kalitesini etkilemeye başladığı andan itibaren fiziksel aktivitenin önemi ve katkısı gündeme getirmektedir.

“Vücudunu hareket ettirmeyen kişinin hastalıklara yakalanma ihtimali daha yüksek"
Özel GürLife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, yaşlılıkta fiziksel aktivitenin önemine değinerek, “Düzenli yapılan fiziksel aktivitelerinin insan yaşamı için çok önemli ve gerekli olan vücut fonksiyonlarını geliştirdiği bilimsel olarak ortaya konmuş gerçektir. Hareketli bir hayat tarzı olan 65 yaş üzerindeki kişilerin ölüm riski evde oturarak hareketsiz kalan kişilere göre daha az olduğu görülmüştür. Emekliliği takip eden dönemde fonksiyonel olarak çok büyük kayıpların gözlemlendiği ve beklenmediği bir dönemdir. Fiziksel kapasitesinin azalmasına neden olan en önemli faktör modern yaşama biçimidir. Modern yaşamın getirdiği rahat yaşam biçimi sadece yaşamı sürdürmek için yapılan sınırlı aktiviteler vücut fonksiyonları fiziksel kapasitenin azalmasına neden olan etkenlerdir. En önemli sorun vücudunu çalıştırmayan kişilerin tansiyon ve kalp hastalıkları, şeker hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalinin ciddi oranda artması, sinir kas sisteminin zayıflaması yürüyüş stilinde yol açmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Egzersiz ile aşırı çaba sarf etmek hem genç hem de yaşlılar için tehlikelidir”
İç Hastalıkları Uzm. Dr. Dinç, yaşlılık döneminde egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken kuralların öneminden de bahsederek, “Egzersiz ile aşırı çaba sarf etmek hem genç hem de yaşlılar için tehlikelidir. Egzersiz yaparken amaç kas ağrılarına sahip olmak değil, yok etmek sinirlenmek değil sakinleştirmek, kalbi yormak değil dolaşımı arttırmak ve düzenlemektir. Egzersiz yapmak tok karnına ve çok aç olmamak kaydı ile günün en ideal zamanı sabahın erken saatleri akşam yatmadan öncedir. Sabah egzersizlerine yatarken yapılacak egzersizler ve sabah gerdirmeyle başlanabilir. Bu tip egzersizlerle kaslarla günün devamındaki aktiviteler için uyanır ve eklem sertlikleri yok edilir. Akşam egzersizleri ise kaslara ve vücuda verecek ufak yorgunlukla rahat uykuya zemin hazırlar” diye konuştu.

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