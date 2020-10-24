“Yaşlıyız Hastayız Grip Aşısı Bulamıyoruz”

Türkiye, Corona virüs salgının etkisinin artışa geçtiği ‘influenza dönemi’’ olarak adlandırılan sonbahar aylarına yeterli grip aşısı tedariği ile giremedi. Tabip odaları yaz aylarından beri grip aşısı stoğuna ilişkin uyarılarda bulunuyordu. Hekimlerin de aşı yapılmasına gerek gördüğü birçok sigortalı ya da emekli Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız uygulamasından aşı almayı başaramadı. Cuma günü konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 1 milyon 350 bin doz aşı ithal edildiğini ve Aralık ayına kadar 3 milyon doza aşının eczane depolarına ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ahmet Kaplan: ‘’Şeker ve tansiyon hastasıyım 70 yaşındayım; aşı bulamıyorum’’ Ancak Sağlık Bakanı açıklamalarını yeterli görmeyenlerin sayısı hiç de az değil. Birçok kronik rahatsızlığı olan 70 yaşındaki Ahmet Kaplan onlardan biri. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ahmet Kaplan, ‘‘Ben 70 yaşındayım aşı bulamıyorum. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Aşıyı alamıyourm. Puanlama olayı var. Deniyor ki kanser hastası olacaksın, şeker hastası olacaksın, tansiyon hastası olacaksın, bir de 75 yaş üstü olacaksın. İşte o zaman grip aşısı yaptırabilirsin başka da yaptıramazsın çünkü beş puan alman lazım. İktidar sorumludur vatandaşını düşünmüyor. Aşılarımız İran’a gitti. 40 gün Eylül ayından bugüne kadar yazışmalardan ötürü biz bu aşılarımızı alamadık. Tedbirsiz davrandılar. Halkı düşünmüyorlar. Olan halka oluyor’’ dedi.

Beşir Genç: ‘İran ambargolarla boğuşuyor, bizden daha fazla aşı aldı’’ Vatandaşlar, Türk Eczacılar Birliği’nin Hollanda’dan 1,5 milyon doz aşı ithali talebinin Sağlık Bakanlığı bürokrasisinde gecikme nedeniyle sonuçsuz kalması ve bu aşıların İran’a gitmesi de vatandaşın tepkisine de tepki gösteriyor. Emekli Beşir Genç, ‘‘65 yaş üstüne birçok şeylerde öncelik tanınıyor. Biz de öyle olduğumuz halde maalesef bize de aşı yok. Az geldiğinden bulunamıyor. İran ambargolarla boğuşuyor. İran bile bizden daha fazla aşıyı aldı dışarıdan. Biz bu rakamda kaldık. Şimdi birçok yerlere para bulunuyor buna mı bulunmuyor. Bazen acaba hükümet, aşı virüsü her yıl değişiyor diye bu aşılara güvenmiyor diye de düşünüyorum’’ dedi. Ramazan Askan: ‘‘Annem astım, bronşit hastası; kalp, tansiyon diyabet de var ama aşı olamadı’’ Özel sektör çalışanı Ramazan Askan da birçok kronik rahatsızlığı bulunan annesine sistemden aşı çıkmamasından şikayetçi. Askan, ‘‘Annem astım ve bronşiti olan yaşlı bir kadın. Kalp, tansion, diyabet her şey var. Grip aşısı olmak istiyor şu anda olamıyor. Başvuru da yaptı. Halen bekliyor. Tüm yetkilşilere çağrıda bulunuyorum; bir an önce aşının tüm yurttaşlarımıza özellikle yaşlı ve orta yaşlı bronşit, astım gibi rahatsızlıkları olan yaşlılarımıza, orta yaşlılarımıza aşının yapılması gerekiyor. Lütfen sesimiz duysunlar’’ diyor.

Mehmet Akyol: ‘’80’in üzerindeyiz, aşıyı bekliyoruz’’ Son birkaç yıldır eşiyle birlikte grip aşısı yaptırdığını söyleyen bir başka emekli Mehmet Akyol ise aşının Türkiye’ye gelmesini beklerken maske, mesafe, hijyene ağırlık verdiklerini dile getiriyor: ‘‘Grip aşısı olsa tabii ki olurdum. Niçin olmayalım? Biz 80’in üzerindeyiz. Yürüyoruz ama yaşamak için de aşı olmamız laızm. Yaşamak güzel bir şey tabii ki aşı olursak çok daha iyi olur. Ben kendimi kontrol ediyorum. Maskemi takıyorum mesafeyi ayarlıyoruz. Umumiyetle topluluğa girmiyorum. Aşı olmadığı için kendimizi koruyacağız. Televizyonlardan duyduğu kadar benim önceliğim var. Çünkü şeker hastasıyım çünkü aşıyı bekliyoruz.’’ Asuman Kaya: ‘‘Ben 64 yaş üstüyüm, grip aşısı olmayı düşünmüyorum’’ Ancak aşı olmayı reddenler de var. Emekli bankası Asuman Kaya, ‘‘Ben de 65 yaş üstüyüm ama grip aşısı olmayı hiç duğunu düşünmüyorum. Maskenin öneleyceğini düşünüyorum. Vücuduma dışarıdan mikrop evrmek istemiyorum yavrum. Tedirgin olmuyorum’’ diye konuştu.