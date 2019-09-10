Yasmin Erbil: Bebeleri pistten alalım

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken Erbil, eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Şu sıralar magazin programı sunan Erbil, bu kez Mickey Mouse tacı ile selfie çektiği anları takipçileriyle paylaştı.Erbil, pozlarını sosyal medya hesabından Norm Ender'in son günlerde tartışma konusu olan "Mekanın Sahibi Geri Geldi" şarkısının "Bebeleri pistten alalım" sözüyle paylaştı.

Erbil'in pozları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

