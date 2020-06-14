Yasmin Erbil bikinili pozlara devam ediyor! 'Linçlere karşı...'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Salgın sebebiyle tatile gidemeyen Erbil, evinin bahçesinde çekilen bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarına gelen eleştirilere yanıt veren Yasmin Erbil, bu pozunu "Linçlere karşı duruşum" notuyla yayınladı.

24 yaşındaki Erbil, kendisine anlamsız eleştiriler yapacak olan takipçilerini geçtiğimiz günlerde şu satırlarla uyarmıştı:

"HERKESİN GİYDİĞİ ŞEYLER BENDE BİR BAŞKA OLUYOR"

"Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini, çok da anlam yüklemeyin her şeye. Herkesin giydiği, yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım. Alıştım."

Erbil, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Yasemin, evlen canım sen. Bu güzellik boşa yaşamasın" şeklindeki mesajını ifşa etmişti.