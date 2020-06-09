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  4. Yasmin Erbil bu sefer de mini etekle dans etti! 'Ahlakçılar hep ahlaksız'

Yasmin Erbil bu sefer de mini etekle dans etti! 'Ahlakçılar hep ahlaksız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, cesur dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Mini etek ve göğüs dekolteli bir kombin yapan Erbil, ilginç dansıyla da dikkat çekti. Erbil zayıfladığını göstermek için böyle bir yol seçerken tepkilere de yanıt verdi.

2 gün önce göğüs dekolteli bir bikiniyle poz verdiği için eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin Erbil, bu sefer Instagram hesabından mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yasmin Erbil, her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla mini eteklerini giymeye başlayan Erbil, kot eteği ve göğüs dekolteli bluzuyla dans ettiği anları yayınladı.

Paylaşımlarıyla sürekli tepki çeken Yasmin Erbil, kendisine kusma emojisi gönderen bir kadın takipçisini Instagram hesabının hikaye kısmından ifşa ederek "Umarım hemcinslerinle sorununu yakında çözersin" dedi. Erbil bir başka paylaşıma da "ahlakçılar hep ahlaksız" alıntısını yaptı.

"SAKIN BANA DUYAR KASMAYIN"

Dün evinden paylaşımlar yapan Yasmin Erbil, pijamasıyla bir bikinisini kombinleyerek poz verdi. Göğüs kısımları bağcık detaylı bikini giydiği için eleştirileceğini tahmin eden Erbil, "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.

Yine gündem oldu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen sürekli yarı çıplak fotoğraflarını internete koy millet sana laf atınca ahlaksız olsun varmı öyle bir dünya sen fotoğraf atmasan kimsede sana abuk sabuk laflar söylemeyecek en büyük ahlaksız sensin.
gotur beni aya...
her şeyinizi sosyal medyada paylaşıp eleştiri gelince niye zırlıyor ki bunlar..
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