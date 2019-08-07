MAGAZİN

Yasmin Erbil'den bikinili selfie

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in sunuculuk yapan kızı Yasmin Erbil'den bikinli selfie geldi.

Yasmin Erbil'den bikinili selfie

Aylarca yoğun bakımda kalan babası Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştuktan sonra özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Yasmin Erbil, bir yandan çekimler sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken bir yandan da özel hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

BİKİNİLİ SELFIE

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla güzelliğini de gözler önüne seren Yasmin Erbil, geride bıraktığımız gün yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Havuz başında güneşlenirken çektiği bir selfieyi hesabına yükleyen Erbil bu kareye; “Bir selfie için asla geç değildir” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

It's never late for a ???? selfie

Yasmin Erbil (@yasminerbil)'in paylaştığı bir gönderi ()


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