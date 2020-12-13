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Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli poz! Babasına inat mı yapıyor?

13.12.2020 08:55 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Geçtiğimiz günlerde babasının dekoltesini sansürlemesini umursamayan Erbil'in babasına inat yaptığı düşünüldü.

Oyuncu Nergis Kumbasar ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 25 yaşına giren kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü kutlamıştı. Kızının pastasındaki mumları üflerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Erbil, Yasmin'in göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı.

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Instagram hesabında 243 bin takipçisi olan Yasmin Erbil babasının bu hareketinden sonra dekolteli pozlarına devam ediyor. Erbil yeni göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yasmin'in kelebek emojisiyle yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!

Erbil'in paylaşımını görenler bu tarz paylaşımları babasının inadına mı yoksa gelen olumsuz yorumlara inat olarak mı yapıyor diye merak etti.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
BÜYÜMÜŞ KIZI BAYA
Bir yerlerini göstermeden dikkat çekemeyeceğini da biliyor
Allah’ın yarattığı vücut şeklinden başka göstereceği bir şeyi olmamak ne kadar acınası bir durum. İşte Gerçek fakirlik budur. Yazık. Keşke bunun farkına varabilse ama ben elma ağacının altında çok az armut görürüm. Armutlar genelde armut ağacının dibinde oluyor, keşke bir fırtına esse de elma ağacının dibinde olsa bu kızcağız.

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