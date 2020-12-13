Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli poz! Babasına inat mı yapıyor?

Oyuncu Nergis Kumbasar ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 25 yaşına giren kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü kutlamıştı. Kızının pastasındaki mumları üflerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Erbil, Yasmin'in göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı.

Instagram hesabında 243 bin takipçisi olan Yasmin Erbil babasının bu hareketinden sonra dekolteli pozlarına devam ediyor. Erbil yeni göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yasmin'in kelebek emojisiyle yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Erbil'in paylaşımını görenler bu tarz paylaşımları babasının inadına mı yoksa gelen olumsuz yorumlara inat olarak mı yapıyor diye merak etti.

