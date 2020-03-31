Yasmin Erbil’den karantinada kendini bahçeye attı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karantina altındaki günlerinde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine ulaşıyor. Kimi zaman özlem duyduğu bir konuda paylaşımda bulunan Erbil, kimi zaman da küvette çekilmiş kareleriyle çıkıyor takipçilerinin karşısına...

Kimi zaman son derece cesur karelere imza atan Yasmin, bu defa karantinanın yaz aylarına sarkması durumunda neler olabileceğine dair bir paylaşımda bulundu.

Evinin bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, bu karenin üzerine de “Bu yaz mekan belli gibi” notunu düştü.

