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Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil-Nergis Kumbasar itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini evde önlem amaçlı karantinaya alan Yasmin Erbil, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erbil, "Annemle babamın hala evli olmasını çok isterdim" ifadelerini kullandı

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil-Nergis Kumbasar itirafı!

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyarak, kendini karantinaya alan Erbil, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, "Kardeşlerinle aran nasıl? 'Annemle babam keşke hala evli olsaydı' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"HALA EVLİ OLMALARINI ÇOK İSTERDİM"

"Annemle babamın hala evli olmasını çok isterdim. Anne ve babayla aynı evde büyümek çocuk için en güzel, en doğru şey."

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Erbil, "Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusunu, "Bazen güzel, bazen kötü. Genelde bayağı güzel. Aslında kimseye eyvallahın olmuyor, o bayağı güzel" şeklinde cevapladı.

"ÜNLÜ BİR ÇİFTİN ÇOCUĞU OLMAK DEZAVANTAJ"

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin "Ünlü bir çiftin çocuğu olmak avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusuna ise, "Dezavantaj" cevabını vermişti.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar, 1989 yılında evlenmiş, 1996'da boşanmıştı.

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