MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

16.01.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. Yasmin Erbil, iddialı paylaşımına ''aynaya cilveler'' notunu düştü.

Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Bir süredir Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

Yasmin Erbil göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Yasmin Erbil'in siyah beyaz pozlarını sevgilisi Yiğit Poyraz da beğendi.

Yasmin Erbil göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Siyah bir tulum giyen Yasmin Erbil, gümüş rengi aksesuarlar tercih etti.

Yasmin Erbil göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Oyuncu olmak istediğini söyleyen Yasmin Erbil, daha önce Yasak Elma dizisinde rol almıştı.

Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.

Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Yasmin Erbil bir dönem sosyetenin ünlü ismi Kerem Can Mutlu ile aşk yaşamıştı.

Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilolarını umursamadı! Dekoltesiyle sınırları zorladıKilolarını umursamadı! Dekoltesiyle sınırları zorladı
Melisa'nın tişörtünün fiyatı gündem olduMelisa'nın tişörtünün fiyatı gündem oldu
60 gündür çekimleri yapılmıyor! Final kararı mı? Bomba iddia60 gündür çekimleri yapılmıyor! Final kararı mı? Bomba iddia
Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil dekolte ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.