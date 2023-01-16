Yasmin Erbil göbeğine inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Aynaya cilveler'

Bir süredir Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

Yasmin Erbil'in siyah beyaz pozlarını sevgilisi Yiğit Poyraz da beğendi.

Siyah bir tulum giyen Yasmin Erbil, gümüş rengi aksesuarlar tercih etti.

Oyuncu olmak istediğini söyleyen Yasmin Erbil, daha önce Yasak Elma dizisinde rol almıştı.

Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.

Yasmin Erbil bir dönem sosyetenin ünlü ismi Kerem Can Mutlu ile aşk yaşamıştı.



