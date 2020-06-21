Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için paylaştı!

Instagram'dan paylaştığı pozlarla dikkat çeken Yasmin Erbil, son olarak bikiniyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazdı. Yasmin Erbil verdiği bir söyleşide annesi Nergis Kumbasar'la ilgili yaptığı yorumla da dikkat çekti. Genç isim açıklamasında "Kadınsılığımdan korkmamamı sağladığı için çok mutluyum" yorumunda bulundu.

'Kimse kimseyi bu kadar yargılamamalı'

Bikini pozlarıyla gündeme gelen ve yapılan kötü yorumları umursamayan Yasmin Erbil bu sefer benini göstermek için paylaştı.

Paylaşımlarına gelen eleştirilere sık sık esprili yanıtlar veren Erbil, geçtiğimiz günlerde bir bikinili pozunu daha paylaşarak "Linçlere karşı duruşum" notunu fotoğrafa düşmüştü.

Numan Çakır ile bir söyleşi yapan Erbil orada da sosyal medyayla ilgili içini döktü. Erbil "Sosyal medyayı hiçbir zaman “proje” görenlerden olamadım ben. Kendim gibi olmak bu en önemlisi her zaman" dedi.

Yasmin Erbil'in gagate için verdiği yanıtın devamı ise şöyle: "Hem de bu kadar ünlü ailede kendini gerçekleştirmek için kendim olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Sosyal medyada ilgi görmem de bence doğal ve içten olması profilimin. Orası bana kendimi göstermem için çok meydan verdi. Ve ben sosyal medyayı bu yüzden ayrı seviyorum.

Orada Mali’nin kızından çok Yasmin olduğumu gördüler. Her şey de olduğu gibi burada da zorbalıklar kötülükler var ama iyi tarafına odaklanıp onlara da susmamak hak aramak gerektiğini düşünüyorum. Kimse kimseyi bu kadar yargılamamalı klavye delikanlılığı bitse daha da seveceğim anlayacağın."