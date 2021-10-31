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  4. Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

31.10.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel taciz iddialarının hedefi olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cadılar Bayramı için dekolteli bir kostüm tercih eden Yasmin Erbil, bu sefer mini etekli file çoraplı pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Popüler yapım Yasak Elma dizisinde kısa bir süre rol alan Yasmin Erbil, daha önce de bazı yapımlarda küçük rollerde boy göstermişti.

Cinsel taciz iddialarının hedefindeki isim Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, Matrix filmindeki Trinity karakterinden ilham alan kostümüyle verdiği pozunu paylaştı.

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Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Yasmin Erbil'in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin kanatlı melek olduMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin kanatlı melek oldu


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Yasmin Erbil Instagram
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