Yasmin Erbil: Ünlü bi çiftin çocuğu olmak dezavantaj!

Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, bir yandan kamera karşısında olmanın heyecanını yaşarken bir yandan da özel hayatından son derece renkli görüntüleri takipçilerine sosyal medya hesabı üzeriden ulaştırıyor.

Bir dönem paylaştığı cesur karelerle haber olan genç kız bu defa takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlarla haber oldu. Ailesiyle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren ve yine onlarla ilgili olumlu yorumlara teşekkürlerini ileten Erbil’in ünlü bir çiftin çocuğu olmayı ‘dezavantaj’ olarak değerlendirmesi ise dikkat çekti.



