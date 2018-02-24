Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

Hemen hemen her anını sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.

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Ancak daha sonra annesi Nergis Kumbasar; 'Diğer gençler ne yapıyorsa Yasmin de onu yapıyor' şeklinde bir açıklama yapmıştı.