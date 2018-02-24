MAGAZİN

Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 15:50 | Son Güncelleme

Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden olan kızları Yasmin Erbil, Kartalkaya'ya tatile gitti

Hemen hemen her anını sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.

Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

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Jakuziye girip kar manzarasına karşı poz veren <strong>Yasmin Erbil'in </strong>fotoğrafı Instagram'da büyük ilgi gördü.
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Daha önce de cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'i babası Mehmet Ali Erbil'in paylaşımları konusunda uyardığı iddia edilmişti.
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Ancak daha sonra annesi Nergis Kumbasar; 'Diğer gençler ne yapıyorsa Yasmin de onu yapıyor' şeklinde bir açıklama yapmıştı. 
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