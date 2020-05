Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası Olarak Açıldı

Erdoğan’dan CHP eleştirisi: ‘‘Meclisi itibarsız hale getirmekten, darbe çığırtkanlığı yapmaktan asla çekinmediler’’

Erdoğan darbeyi düzenleyen subaylardan olmasına rağmen sonrasında Hindistan’a sürgüne gönderilen MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in ‘‘idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını belirterek trajediyi engellemek için’’ çırpındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ise sert dille eleştirdi.

Erdoğan, ‘‘Gazi Mustafa Kemal'in hastalığının ve ölümünün ardından tek partili CHP yönetimi ülke yönetiminin üstüne bir kabus gibi çökmüştür. Kalkınma hamlesinin önü tek parti tarafından bilinçlice kesilmiştir. Rahmetli Menderes'in milli gelirimizi 3 katına çıkartması milletimizi memnun ederken, birilerinin rahatsızlığına yol açıyordu. Yerli ve milli olan her şeye husumeti hayatlarının merkezine koyanlar, daha sonra sık sık başvuracakları bir yola başvurdular. Kahraman ordumuz içinden devşirdikleri cuntacılar vasıtasıyla milli iradeyi yeri geldiğinde kanla alt etmeye çalıştılar. Sadece darbe yapanları değil, kışkırtmayla darbe virüsü sokanları da bu millet asla affetmeyecektir. Ülkemizdeki tüm darbelerin ve cuntanın ana karakteri milletimizin değerlerine düşmanlıktır. Demokrat Parti'nin ezanı aslına döndürmekten, kapalı camileri açmaya milletin taleplerine verdiği her cevabı yüzlerine atılmış bir tokat olarak görüyorlardı Demokrat Parti'nin milletimizin güçlü desteğiyle iktidara gelmesi oyunlarını bozunca, bunlar için her yol darbeye çıkmaya başladı. Sokakları karıştırmaktan, terör örgütlerinden medet ummaya, emperyalistlerin senaryolarında figüranlıktan yalana kirli bir siyaset anlayışına çalıştılar. Meclisi itibarsız hale getirmekten, darbe çığırtkanlığı yapmaktan asla çekinmediler’’ dedi.