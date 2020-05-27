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Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeniden açılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

2015 yılında Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve adaların hizmete sunulması amacıyla temeli atılan proje 5 yıl sonra sona erdi.

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

2013'TE İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Yassıada olarak bilinen ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen adada düzenlemeler tamamlandı.

27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılış öncesinde adanın görüntüleri paylaşıldı.

ÜZERİNDEN 60 YIL GEÇTİ

Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.
Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.
Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açıldı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adını beton adası koysalarmış daha yerinde olurmuş.
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