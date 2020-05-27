Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeniden açılıyor

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

2013'TE İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Yassıada olarak bilinen ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen adada düzenlemeler tamamlandı.

27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılış öncesinde adanın görüntüleri paylaşıldı.