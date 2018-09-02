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Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak yeniden düzenlenen Yassıada'nın görüntüsü sosyal medyayı salladı. Sosyal medya kullanıcıları Yassıada'nın son görüntüsüne tepki gösterdi.

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenmesi istenen ve ilk iş olarak adadaki ağaçların kesilmesine yol açan projenin son hali görüntülendi.

Adadaki değişimi 'Demokrasi ve Özgürlük Adası için geri sayım başladı' başlıklı yazısıyla Hürriyet'ten Vahap Munyar köşesine taşıdı. Yazıda Şubat 2019'da bitmesi öngörülen projenin maliyetinin 500 milyon lirayı bulması beklendiği belirtildi. Adadaki inşaatı devam eden 125 odalı otelin yanında, 30 civarında da 'betonarme bungalov' olacak.

Avlu dahil 1200 kişinin ibadet yapabileceği bir caminin inşası da aktarılan bilgiler arasında. Vahap Munyar, TOBB'a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda adayı yaklaşık 30 yıllığına devralan Arif Parmaksız’ın ifadelerini de köşesine taşıdı.

Yazının ilgili bölümü ve Parmaksız'ın sözleri şu şekilde:

"Şu anda inşaat nedeniyle beton yoğun bir görüntü var. Proje tamamlandığında en az 100 adet yetişmiş ağaç dikeceğiz. Aslında adada ağaçtan çok maki vardı. Dikilecek ağaç ve fidanlarla beton yoğun görüntü önemli ölçüde giderilecek.

Sonra Sivriada’yı gösterdi:

Proje kapsamında Sivriada’ya da kongre merkezi yapılacak. Ancak, orası için aleyhte açılmış 4 dava devam ediyor."

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YASSIADA'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medyaya düşen fotoğraflar çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. İşte inşaatın devam ettiği Yassıada'nın son haline yönelik tepkilerden bazıları;

ada-yeni-eski

emre-kongar

asli-aydintasbas

ilyas-salman

ozkan-yalim

cuneyt-ozdemir


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
afrika adası gibi bomboş kalsın hatta boğaz köprüleride kaldırılsın doğal hayat olsun
hangi işleri dogru ki ağaçlardan ne istediniz
hiç güzel olmamış
çok görmeyin. akp nın demokrasi anlayışı.
Tam manasıyla içine etmişler eee nede olsa RANT kardeş
Tepki gösterenlere bak
Haber yanlış ve yanlı bence yeni hali diye gösterilen resim yassı ada değil
10 numara olmus
bay tayyip ne derse o olur.
adamlar yapiyo abi yazik cidden cok yazik .
Rezalet
Yassıada yamyassı olmuş...!!!
çalıyorsa , yiyorsa bari müslümanlar çalsın yasin dedi üst komşum. ben diyecek bişey bulamadım sadece bu cehalete acıdım
abartmışlar su an üstünde oturdugunuz bina da zamanında yeşillikti hatt benim oturdugum ev tarlaydı betonlaştırdılar
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