Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenmesi istenen ve ilk iş olarak adadaki ağaçların kesilmesine yol açan projenin son hali görüntülendi.

Adadaki değişimi 'Demokrasi ve Özgürlük Adası için geri sayım başladı' başlıklı yazısıyla Hürriyet'ten Vahap Munyar köşesine taşıdı. Yazıda Şubat 2019'da bitmesi öngörülen projenin maliyetinin 500 milyon lirayı bulması beklendiği belirtildi. Adadaki inşaatı devam eden 125 odalı otelin yanında, 30 civarında da 'betonarme bungalov' olacak.

Avlu dahil 1200 kişinin ibadet yapabileceği bir caminin inşası da aktarılan bilgiler arasında. Vahap Munyar, TOBB'a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda adayı yaklaşık 30 yıllığına devralan Arif Parmaksız’ın ifadelerini de köşesine taşıdı.

Yazının ilgili bölümü ve Parmaksız'ın sözleri şu şekilde:

"Şu anda inşaat nedeniyle beton yoğun bir görüntü var. Proje tamamlandığında en az 100 adet yetişmiş ağaç dikeceğiz. Aslında adada ağaçtan çok maki vardı. Dikilecek ağaç ve fidanlarla beton yoğun görüntü önemli ölçüde giderilecek.