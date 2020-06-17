Yassıada yargılamalarının geçersiz kılınmasına yönelik yasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Eski Başbakan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Tansu Polatkan'ın idam kararlarının da alındığı Yassıada yargılamalarını hükümsüz kılacak yasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda, oy birliğiyle kabul edildi. CHP'nin, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının yolunu açan 12 Mart 1971 muhtırası ile 12 Eylül 1980 askeri darbesi yargılamalarının da kapsama alınmasına ilişkin önerisi ise kabul görmedi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.

Komisyondaki görüşmelerde CHP; 12 Mart muhtırası sonrasında idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın da aralarında bulunduğu isimler ile 12 Eylül yargılamalarının mağdurlarının da düzenleme kapsamına alınmasını istedi.

Komisyonda söz alan AKP'li TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasa teklifinin ilk gündeme geldiği dönemde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının durumunun da konuşulduğunu söyledi.

Bilgiç, 12 Mart ve 12 Eylül mahkemelerinin "doğal hakim ilkesi"ne göre kurulduğunu ancak Yassıada yargılamalarının yapıldığı Yüksek Adalet Divanı bu ilkeye uygun kurulmadığı için aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini ifade etti:

"Öncelikle bu mahkemeler, sonuçlarını beğensek de beğenmesek de Yassıada mahkemesi gibi doğal hâkim ilkesine aykırı bir şekilde sadece belirli kişileri yargılamak üzere kurulmuş mahkemeler değillerdir.

"İkinci olarak, bu mahkemelerin hiçbiri, Yassıada'da olduğu gibi yargılamaya konu eylemlerin gerçekleştiği tarihten sonra kurulmamışlardır.

"Üçüncü ve son olarak da bu mahkemeler, kendi dönemlerinin anayasasına ve meri mevzuatına uygun olarak kurulmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesi ve değişmez anayasal prensibi olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine uygun şekilde, bu mahkemelerin kuruluşu ya Anayasa'ya ya da milletin temsilcisi olan Meclis tarafından ihdas edilen kanunlara özetle de milletten alınan bir yetkiye dayanmıştır. Yüksek Adalet Divanı adı verilen bu sözde mahkeme ise bu temel nitelikten de mahrumdur."