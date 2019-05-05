AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın dün yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki 'Yassıada zihniyeti'nin hiç değişmediğini gösterdi." ifadesini kullanan Çelik, AK Parti'nin hukuk içinde hak arama sürecine iftira atıldığını, "Yüce Divana gidersiniz" diye tehdit siyasetinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyetin her gün daha da saldırganlaştığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hakimlere 'Kızılay'da yürüyemezsiniz' diyerek açıkça saldırıyor. En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP'nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki... Hakimleri Kızılay'da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan'la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.