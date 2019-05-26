HABER

Yassıada’daki son durum görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi.

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incelemelerde bulunacağı adadaki çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın incelemelerde bulunacağı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. 14 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, gemilerle taşınan iş makinalarıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Adadaki çalışmaların sona yaklaştığı öğrenildi. Tasarlanan projeyle Yassıada’da 125 odalı otel, bin 200 kişilik cami, 600 kişilik konferans salonu ve seyir terası bulunuyor.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
STS Bodrum'a görkemli karşılamaSTS Bodrum'a görkemli karşılama
Kanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklamasıKanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.