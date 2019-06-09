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Yassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:05 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarındaki Yassıkaya Adası'ndaki direkte bulunan Türk bayrağı, rüzgarda ipinin kopması sonucu düştü.

Yassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildi

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Yassıkaya Adası'ndaki direkte bulunan Türk bayrağı, rüzgarda ipinin kopması sonucu düştü. İhbar üzerine hemen bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botundaki askerler, yeni Türk bayrağını göndere çekti.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün saat 13.00 sıralarında, Bodrum açıklarındaki Yassıkaya Adası'ndaki direkte asılı Türk bayrağının gönderde olmadığı, yere düştüğü ihbarı geldi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Karaada'nın güneyinde Aksona Burnu'na yaklaşık 400 metre mesafedeki Yassıkaya Adası'na çıkan Sahil Güvenlik ekibi, bayrağın ipinin rüzgardan koptuğunu belirledi.
Direğe tırmanan Sahil Güvenlik ekibi, bayrağın kopan ipini değiştirip, yeni bir Türk bayrağı astıktan sonra, adadan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Yassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildiYassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildiYassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildiYassıkaya'da göndere Türk bayrağının yenisi çekildi

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