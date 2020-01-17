Yaşsız kadın Ninel Conde

Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Ninel Conde,eşi ve oğluyla birlikte Miami'de havuz keyfi yaptı. Kaldıkları otelin havuz başında görüntülenen 49 yaşındaki Ninel Conde, açık renk ve pırıltılı bikinisini ona uygun renkte pareo ve bir şapkayla tamamladı. Ninel Conde'nin takılarından havuz başında bile vazgeçmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ninel Conde'ye bu tatilinde eşi Giovanni Medina ile oğlu Emmanuel eşlik etti. Daha önce Ari Telch ve Juan Zepeda ile evlenip boşanan ünlü yıldızın bir oğlu bir de kızı bulunuyor. Miami tatilinde güneşlenirken bir yandan da cep telefonunu elinden bırakmayan Conde, zaman zaman çektiği pozları sosyal medya sayfasından da paylaştı.

Conde'nin ilerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görüntüsünü koruyor olması da dikkatlerden kaçmadı.

