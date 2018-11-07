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Yastığın içinden 2 kilo 359 gram bonzai çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, yastığın içinde 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirdi.

Yastığın içinden 2 kilo 359 gram bonzai çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, yastığın içinde 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi Yoğurtçu Sokak'ta tek katlı bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla evde arama yapan jandarma ekipleri, yastığın içinde saklanan 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirdi. Piyasa değeri 100 bin lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili C.İ., A.K. ve H.D. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Yastığın içinden 2 kilo 359 gram bonzai çıktı

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