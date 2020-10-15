Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dünyanın en büyük ahşap yatını yapan firmanın ortakları arasında ikinci kez anlaşmazlık çıkması nedeniyle yat imalathanesinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı. DSV Yatçılık Genel Müdürü Hülya Alizede Kuçeruk, ortağı Marmaris Yapı’nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia etti. Marmaris Yapı Şirketi avukatı Suna Öztaşdönderen ise suç duyurusunda bulunduklarını, mali polis ve jandarmanın şirkette arama yaptığını söyledi.

DSV Yatçılık Genel Müdürü ve kurucu ortağı Azerbaycanlı iş kadını Hülya Alizede Kuçeruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortağı Marmaris Yapı’nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia etti. Avukat aracılığı ile basın mensuplarına yazılı açıklama yapan Kuçeruk, şirkete 2016 yılında ortak alınan Marmaris Yapı’nın çeşitli hamlelerle şirketi ele geçirmeye çalıştığını savundu. Genel Müdür Alizade Kuçeruk, Marmaris Yapı’nın 2018 yılında kendi bilgisi dışında şirkete kayyum tayin etmekte kullanılan bir yeminli malî müşavir raporu düzenletmiş olduğunu ve bunu şirkete kayyum atandığında öğrendiğini savundu.