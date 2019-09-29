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Yat rallicileri İskenderun Körfezi’nde sevgi çemberi oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay’ın turizm kenti Arsuz’da sevgi çemberi oluşturdular.Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz Yat Rallisi kapsamında İskenderun ve Arsuz’da iki gün kaldılar.

Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay’ın turizm kenti Arsuz’da sevgi çemberi oluşturdular.
Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz Yat Rallisi kapsamında İskenderun ve Arsuz’da iki gün kaldılar. İskenderun Deniz Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ralli kapsamında Türkiye’de balıkçı barınağından yat limanına dönüştürülen ilk ve tek Arsuz Madenli Yat Limanında demirleyen rallicilere burada yöresel ürünlerden oluşan sacda börek ikram edildi. Düzenlenen kokteylde ise ralliciler canlı müzik eşliğinde dans edip eğlendiler.
Rallicilerin İskenderun ve Arsuz gezileri denizden ve havadan drone ile görüntülendi. Kartpostallık görüntüler oluşturan ralliciler Hatay’ın turizm potansiyeli en yüksek olan Arsuz ilçesinde sahile yakın bölgede sevgi çemberi oluşturarak görüntü verdiler. Ralliye İstanbul’dan katılan iş adamı Zülfikar Taşköprü İskenderun Körfezi ziyaretinden çok memnun kaldıklarını ve insanını çok sevdiklerini, ayrılmanın ise kendileri için zor olduğunu belirterek İskenderun-Arsuz ziyaretinden sonra yavru vatan Kıbrıs’a geçeceklerini söyledi.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ise dümen suyunda sefere çıkan rallicilerin en doğru yer medeniyetlerin beşiği Hatay’a Arsuz’a gelmelerinden dolayı son derce memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Uygarlıkların dümen suyunda bir sefere çıkan rallicilerimiz büyük İskenderun topraklarına tarihi Milattan Önce 300 yıllarına dayanan Roma, Bizans ve birçok Arap medeniyetine ev sahipliği yapmış uygarlığa geldiler. Turizmin, balıkçılığın, tarımın su ve doğa sporlarının merkezine geldiler. Rallicilerimizin buraya gelmesinde katkı sunan Valimize, Deniz Ticaret Odasına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ise, "Madenli balıkçı barınağının valiliğe devredilerek yat limanına dönüştürüldüğü Türkiye’de tek yer. Bizim amacımız buranın güvenli bir liman olduğunu gösterebilmekti" dedi.
DADD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Türkmen ise, "Bu bölgede sadece yatlara ait bir liman bulunmuyor bu nedenle Hatay Valiliği bir ilki yapmış. Bu bir kapı aralamadır. Ayağımızı attık bundan sonra yurdumuzun her tarafından buralara geleceğiz. Mersin’den bu tarafa bir Karataş var orası balıkçı barınağı biliyorsunuz yatların barınabileceği bir yer değil böyle bir yerin olması büyük bir başarı aynı zamanda turizm için önemli bir katkıdır biz de seneye çok daha kalabalık şekilde geleceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

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