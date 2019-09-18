HABER

Yat rallicileri Silifke’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:00 | Son Güncelleme

Marmaris’ten Akdeniz’e açılan ve Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkisinde demirleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 43 yelkenli, sahillerin güzelliklerine dikkat çekmek için 45 günlük tura çıktılar.DADDralli Akdeniz 2019 (Likya, Pamfilya ve Kilikya) “Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir” rallisine katılan yelkenciler Akdeniz’in Türkiye güney kıyılarının doğal ve tarihi güzelliklerini, eski uygarlıkların ayak izlerini takip edecekler.1 Eylül 2019’da Orhaniye Martı Marina’dan başlayan, 24 Eylül’de İskenderun’dan Kıbrıs’a geçilerek ve yeniden Türkiye kıyılarına dönülüp 15 Ekim’de Fethiye Ece Marina’da olunacak 45 günlük sürecek ralliye katılanlar Silifke’de demirledi.DADD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Azmi Özer yaptığı açıklamada, “Derneğimiz iki yıl önce kuruldu.

Marmaris’ten Akdeniz’e açılan ve Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkisinde demirleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 43 yelkenli, sahillerin güzelliklerine dikkat çekmek için 45 günlük tura çıktılar.
DADDralli Akdeniz 2019 (Likya, Pamfilya ve Kilikya) “Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir” rallisine katılan yelkenciler Akdeniz’in Türkiye güney kıyılarının doğal ve tarihi güzelliklerini, eski uygarlıkların ayak izlerini takip edecekler.
1 Eylül 2019’da Orhaniye Martı Marina’dan başlayan, 24 Eylül’de İskenderun’dan Kıbrıs’a geçilerek ve yeniden Türkiye kıyılarına dönülüp 15 Ekim’de Fethiye Ece Marina’da olunacak 45 günlük sürecek ralliye katılanlar Silifke’de demirledi.
DADD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Azmi Özer yaptığı açıklamada, “Derneğimiz iki yıl önce kuruldu. Şu anda yaklaşık 850 üyesi var. Derneğimizin amacı Türkiye’de amatör denizciliği geliştirmek ve bunu dünyaya tanıtmak. Bu amaçla çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerimizden bir tanesi de burada görmüş olduğunuz ralliler. Ege, Karadeniz ve Akdeniz rallisi yapıyoruz. Rallilerimizin temel amacı bir tek başına denize açılmaktan çekinen denizcileri denize çıkarmak, ikincisi ise Türkiye’nin tanınmamış koylarında, eski medeniyetlerin olduğu yerleri de hem yatçılara tanıtmak aynı zamanda da yörenin tanıtımında katkıda bulunmak. Bu süreç içinde sosyal medyadan da bunları paylaşarak bu amacı başardığımızı düşünüyorum" dedi.
Akdeniz Rallisinin konseptinin "Likya, Pamfilya ve Kilikya" "Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir" olduğunu ifade eden Özer, "Biz Orhaniye’den başladık 43 tekne. İskenderun’a gideceğiz. İskenderun’dan Hatay’a, Hatay’dan Kıbrıs’a ve son olarak da Fethiye Ece Marina’da 45 günlük rallimizi sonlandıracağız. 43 ralliciden 4 teknemiz yabancı ralliciler. Bunlardan ikisi İngiliz, biri Singapur ve diğeri ise Fransız. Diğerleri de Türk teknesi" diye konuştu.

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de

Yat rallicileri Silifke’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Para sayma makinesi ele geçirildi

İstanbul’da DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.