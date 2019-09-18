Yat rallicileri Silifke’de

Marmaris’ten Akdeniz’e açılan ve Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkisinde demirleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 43 yelkenli, sahillerin güzelliklerine dikkat çekmek için 45 günlük tura çıktılar.

DADDralli Akdeniz 2019 (Likya, Pamfilya ve Kilikya) “Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir” rallisine katılan yelkenciler Akdeniz’in Türkiye güney kıyılarının doğal ve tarihi güzelliklerini, eski uygarlıkların ayak izlerini takip edecekler.

1 Eylül 2019’da Orhaniye Martı Marina’dan başlayan, 24 Eylül’de İskenderun’dan Kıbrıs’a geçilerek ve yeniden Türkiye kıyılarına dönülüp 15 Ekim’de Fethiye Ece Marina’da olunacak 45 günlük sürecek ralliye katılanlar Silifke’de demirledi.

DADD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Azmi Özer yaptığı açıklamada, “Derneğimiz iki yıl önce kuruldu. Şu anda yaklaşık 850 üyesi var. Derneğimizin amacı Türkiye’de amatör denizciliği geliştirmek ve bunu dünyaya tanıtmak. Bu amaçla çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerimizden bir tanesi de burada görmüş olduğunuz ralliler. Ege, Karadeniz ve Akdeniz rallisi yapıyoruz. Rallilerimizin temel amacı bir tek başına denize açılmaktan çekinen denizcileri denize çıkarmak, ikincisi ise Türkiye’nin tanınmamış koylarında, eski medeniyetlerin olduğu yerleri de hem yatçılara tanıtmak aynı zamanda da yörenin tanıtımında katkıda bulunmak. Bu süreç içinde sosyal medyadan da bunları paylaşarak bu amacı başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Akdeniz Rallisinin konseptinin "Likya, Pamfilya ve Kilikya" "Eski Uygarlıkların Dümensuyunda Seyir" olduğunu ifade eden Özer, "Biz Orhaniye’den başladık 43 tekne. İskenderun’a gideceğiz. İskenderun’dan Hatay’a, Hatay’dan Kıbrıs’a ve son olarak da Fethiye Ece Marina’da 45 günlük rallimizi sonlandıracağız. 43 ralliciden 4 teknemiz yabancı ralliciler. Bunlardan ikisi İngiliz, biri Singapur ve diğeri ise Fransız. Diğerleri de Türk teknesi" diye konuştu.