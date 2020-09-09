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Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen yat turlarında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı, maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen, tepki çeken görüntüler

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde yat sahipleri, düzenledikleri yat turlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

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Ancak görüntülerde, bazı katılımcıların koronavirüs önlemlerine uymadığı, bazılarının karşılıklı oynadığı, bazılarının ise halay çektiği görüldü. Maske de takmayan tatilcilerin kalabalık ortamda köpük banyosu yapması dikkat çekti. Görüntüler, izleyenlerin tepkisini çekti.

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Görüntüleri izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanlara niye Covid-19 bulaşıyor diye sormayalım örneği bu, vay halimize" şeklinde yorum yaptı. Bir kullanıcı ise, "Korona bitmiş tekneye gelmiyormuş" yorumuyla tepkisini esprili bir dille ortaya koydu.

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DHA

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