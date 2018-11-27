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Yatağa bağımlı hastanın ayağına gidiyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının yatağa bağımlı ya da yürümeyecek durumdaki hastalar için başlattığı ağız ve diş sağlığı uygulaması sayesinde, diş hekimleri hastaların kapısını çalıyor - Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı ekipleri, Mamak'ta yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Dilek'i kırılan diş protezi için evinde muayene etti - Diş Hekimi Serhat Yaşaran: - "Evlerine gittiğimiz hastaların genellikle diş muayenesini, ilaçlarının yazılmasını ve varsa protez uygulamaları için ölçümleri aldıktan sonra uygulamasını yapıyoruz. Hastaların sistemik bir rahatsızlığı yoksa diş çekimlerini de yapıyoruz"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmeti alan hastalar için başlattığı ağız ve diş sağlığı uygulaması kapsamında diş hekimleri, hastaneye gidemeyecek durumda olanlara evlerinde hizmet veriyor.

Yatağa bağımlı ya da yürümeyecek hastalar için evde uygulanan ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamındaki hastalar, diş çekimi ve protez uygulamalarından evlerinde yararlanabiliyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan ve dizindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen 70 yaşındaki Ayşe Dilek, bakanlığın evde bakım hastaları için sunduğu diş tedavisi uygulamasına başvurdu. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığında görevli diş hekimi, teknisyen ve asistandan oluşan ekip, yaşadığı eve giderek Dilek'in diş muayenesini yaptı.

Evde diş tedavisi uygulamasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı biriminde görevli Diş Hekimi Serhat Yaşaran, uygulamadan yararlanmak için yatağa bağımlı ya da hastaneye gidemeyecek durumda olmak gerektiğini söyledi. Başvuruların genellikle yaşlı hastalardan geldiğini ifade eden Yaşaran, "Evlerine gittiğimiz hastaların genellikle diş muayenesini, ilaçlarının yazılmasını ve varsa protez uygulamaları için ölçümleri aldıktan sonra uygulamasını yapıyoruz. Hastaların sistemik bir rahatsızlığı yoksa diş çekimlerini de yapıyoruz." diye konuştu.

Yaşaran, Ayşe Dilek'in diş protezinin kırıldığını tespit ettiklerini, protez uygulaması için en az 4 kez daha evine gideceklerini aktardı.

- "Köfte yerken dişim kırıldı"

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen ve evinden dışarı çıkamayan Dilek, bu nedenle diş hekimine gidemediğini dile getirdi.

Alt ve üst çene diş protezi olduğunu anlatan Dilek, "Kırıkkaleliyiz, köfteyi çok yaparız. Çok yumuşaktı ama yerken alt dişlerim birden ikiye ayrıldı. Oğlum, 'Anne dişlerini yaptıralım' dedi. Dişlerim yapılsın yine köfte yaparım." dedi.

Oğlunun yanında kaldığını ve kendisine bakan gelinlerinden de çok memnun olduğunu vurgulayan Dilek, "İki oğlum var, iki gelinim de birbirinden iyidir. Bana bakarlar, ilaçlarımı saatine göre verirler. Yemeklerim de önüme gelir." diye konuştu.

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