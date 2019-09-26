Yatağa bağımlı kalacaktı Türkiye’de yürüdü

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Libya'da geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan, yürüme ve konuşma yetisini kaybeden 15 yaşındaki Rafik Abdulsalam, Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu. Rafik’in ameliyatını yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Rafik ameliyat olmasaydı hayatını kaybedecek ya da yatağa bağımlı bir hayat sürecekti" dedi.

Libya'da geçirdiği trafik kazası sonucu dört ay komada kalan ve felçli bir şekilde gözlerini açan 15 yaşındaki Libyalı Rafik Abdulsalam, tedavi için birçok ülkenin kapısını çaldı. Önce Libya, ardından Fransa ve Tunus'ta umut arayan Rafik, bu ülkelerde tedavi olamadı. Son olarak Türkiye’ye gelen Rafik Salem, burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

"TÜRK HEKİMLERİNE MİNNETTARIZ"

Oğlunun yaşadığı talihsiz olayı anlatan baba Abu Eleid Abdulsalam (64), "Tunus’tan sonra kontrole gittiğimizde doktorlar 'bir şey yapamayız' dedi. Tedavi için soluğu Türkiye’de aldık. Burada Yusuf Hoca (Prof. Dr. Yusuf Kalko) muayene edip ameliyata karar verdi. Yusuf Hoca ameliyatı gerçekleştirdi. Oğlumun durumu şu an çok iyi, yemek yemeye başladı, yürümeye başladı, vücudunu rahat bir şekilde hareket ettiriyor. Gözleri bile kırmızıydı. Şimdi rengi dahi yavaş yavaş düzeldi. Ailecek çok iyiyiz, mutluyuz. Türk hekimlerine ve Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.