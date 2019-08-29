HABER

Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yatağa bağımlı 22 yaşındaki oğlu Yusuf Kurt'a bakmak zorunda olduğu için çalışamayan bu nedenle de maddi sıkıntı yaşayan Ayşe Kurt'un yardım çağrısı karşılıksız kalmadı.

Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yatağa bağımlı 22 yaşındaki oğlu Yusuf Kurt'a bakmak zorunda olduğu için çalışamayan bu nedenle de maddi sıkıntı yaşayan Ayşe Kurt'un yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Hayırseverlerin yardımına koştuğu anne Kurt, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. İki gün boyunca ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere sesimizi duydukları için teşekkür ediyorum" dedi.
Karabağlar'da yaşayan Ayşe Kurt'un sağlıklı olarak dünyaya gelen oğlu Yusuf Kurt, henüz 7 aylık iken beynin su toplaması nedeniyle yüzde 91 engelli hale geldi. Bu süreçte eşinden de ayrılan anne, oğlunun tüm bakımını tek başına üstlendi.
Yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemekte zorlanan ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren oğluna yaşamını adayan anne, çalışamadığı için maddi sıkıntı içine düştü. Ayda 1300 TL evde bakım aylığı ile hem kirasını ödeyen hem de kendisiyle oğlunun geçimini sağlamaya çalışan Ayşe Kurt, bozulan buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin yenisini alamadı. Oğlu için doktorların önerdiği kan şurubu, keçi sütü gibi takviye gıdaları da alamayan anne, DHA aracalığıyla hayırseverlere seslenerek, yardım istedi. Annenin sesine kulak veren hayırseverler de hemen harekete geçip, anne ve oğlunun yardımına koştu.
Ayşe Kurt, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. Kaymakamlık, belediye, sosyal hizmetlerden görevliler gelip, Yusuf'u gördü, eksiklikleri tespit etti. Halen çalışmaları devam ediyor. Yusuf'un mama ve bez raporlarını yenilediler. Allah hepsinden razı olsun, iki gün boyunca ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyoruz" dedi.
'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'
Yapılan yardımlarla birlikte evlerine neşe geldiğini söyleyen Ayşe Kurt, "Bütün devlet kurumlarından bir sürü görevli geldi. Hepsi tespit çalışmaları yaptı, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Yusuf da çok mutlu oldu. Birçok hayırsever destek oldu. Arayanlar oldu, manevi destekler de bizim için çok önemliydi. Gıda yardımı yapanlar oldu, marketten bizim için alışveriş yapanlar oldu. Yusuf'un ihtiyaçlarını sorup, giderdiler. Bundan sonraki süreçte de oğlumla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yardımların devamı olur mu bilmiyorum. Olursa bizim için iyi olur ama olmasa da herkesten Allah razı olsun. Benim bütün yaşama amacım oğluma daha iyi koşullar sunabilmek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyulduYatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyulduYatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyulduYatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevdeTrafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde
Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Polis mahalleyi tuttu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.