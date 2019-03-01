Yatağa bağımlı yaşarken mahallesini tanıtan Rasim Ünal öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde 16 yıl önce kiraz ağacından düşüp, yatağa bağımlı kalan, kurduğu internet sitesi üzerinden yaşadığı Dereköy'ün tanıtımını yapan Rasim Ünal (53), yaşamını yitirdi.

İznik ilçesinin kırsal Dereköy Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Rasim Ünal, 2003 yılında bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı. Belden aşağısı felç, sağ kulağı ise sağır olan, akciğeri de zarar gören Rasim Ünal, o günden sonra yatağa bağımlı kaldı. Günlerini kurduğu internet sitesinde eski bir Osmanlı köyü olan Dereköy’ün tanıtımını yaparak geçiren Rasim Ünal'ın yaşantısını Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti.

Bir hafta önce solunum yetmezliği şikayetiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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